«Айлендерс» обыграли «Миннесоту» благодаря 25 сейвам Варламова
«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Райан Пулок, Мэтт Мартин и Том Кюнхакль. У хозяев шайбу забросил Райан Донато.
Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 25 из 26 бросков.
Ранее сообщалось, что «Коламбус Блю Джекетс» в серии буллитов уступил «Чикаго Блэкхоукс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол, США) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк, США) — 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
1:0 — Донато (Сутер, Эрикссон Эк) — 15:43
1:1 — Пулок (Барзал, Пелеч) — 44:24
1:2 — Мартин (Комаров, Ледди) — 46:01
1:3 — Кюнхакль (Нельсон) — 57:29