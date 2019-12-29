Молодежная сборная России уступила США на чемпионате мира в Чехии

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Молодежная сборная России уступила команде США на чемпионате мира в Чехии.

Встреча прошла в Остраве и завершилась со счетом 3:1 в пользу звездно-полосатых.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Робертсон и Артур Калиев, ставший автором двух голов. У подопечных Валерия Брагина единственную шайбу с передачи Никиты Александрова и Данилы Журавлева забил Александр Романов.

После этой победы американская команда возглавила группу В с шестью очками. У четырех других команд (России, Чехии, Германии и Канады) — по три очка.

Ранее сообщалось, что «Сочи» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).