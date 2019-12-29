Молодежная сборная России уступила США на чемпионате мира в Чехии
Молодежная сборная России уступила команде США на чемпионате мира в Чехии.
Встреча прошла в Остраве и завершилась со счетом 3:1 в пользу звездно-полосатых.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Робертсон и Артур Калиев, ставший автором двух голов. У подопечных Валерия Брагина единственную шайбу с передачи Никиты Александрова и Данилы Журавлева забил Александр Романов.
После этой победы американская команда возглавила группу В с шестью очками. У четырех других команд (России, Чехии, Германии и Канады) — по три очка.
Ранее сообщалось, что «Сочи» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).