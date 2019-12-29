Российских гимнастов чуть не оставили без отпуска работники аэропорта
Российских спортивных гимнастов Никиту Нагорного и Дарью Спиридонову сняли с рейса до Бали из-за проблем с документами. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.
По его словам, сотрудники аэропорта не пустили его супругу на самолет из-за отсутствия полностью чистых страниц в загранпаспорте для постановки штампа о прибытии. При этом в другом аэропорте таких проблем не возникло.
«Мы покупаем ближайший рейс из другого аэропорта, летим через Сингапур и у нас ни разу не проверили все страницы. А когда мы сами спрашивали, почему не проверяете, нам задавали вопрос: «Зачем?» Мы им рассказывали ситуацию, и они нам отвечают, что впервые слышат о таком», — написал он.
Нагорный является трехкратным чемпионом мира. Спиридонова была призером Олимпийских игр 2015 года.
Ранее сообщалось, что Нагорный не думал о выступлении за другую страну.