Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в очередной раз высказался относительно потенциального поединка против бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко.

По словам политика, он не отказывается от возможности провести бой, а также обещает, что нокаутирует спортсмена в пятом раунде.

«Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Следующим соперником Емельяненко-младшего на турнире ACA 107 в Москве станет Магомед Исмаилов. Несмотря на это, он принял вызов Кадырова и готов встретиться с ним по правилам бокса.

Ранее сообщалось, что Александру Емельяненко пророчат «вынос» от Кадырова.