Егоров в ближайшее время покинет пост главы судейского департамента РФС

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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров в скором времени прекратит свою работу, сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, решение о судьбе Егорова уже точно принято, в ближайшие дни будут улажены все формальные моменты. Он занимал этот пост с мая 2018 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) многие клубы жаловались на работу судей на матчах чемпионата. В том числе, резко раскритиковал судейство и президент ЦСКА Евгений Гинер.

Ранее Егорова назвали слабым звеном в РФС.