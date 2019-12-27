Егоров в ближайшее время покинет пост главы судейского департамента РФС
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров в скором времени прекратит свою работу, сообщает «Чемпионат.com».
По информации источника, решение о судьбе Егорова уже точно принято, в ближайшие дни будут улажены все формальные моменты. Он занимал этот пост с мая 2018 года.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) многие клубы жаловались на работу судей на матчах чемпионата. В том числе, резко раскритиковал судейство и президент ЦСКА Евгений Гинер.