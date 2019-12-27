«Ливерпуль» стал четвертым в истории АПЛ по длине беспроигрышной серии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/204/12878204/RTS2VSP1-pic905-895x505-95965.jpg">

В матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер Сити» сыграл с «Ливерпулем» на домашнем поле.

Встреча закончилась победой «красных» со счетом 4:0.

В результате удачной для «Ливерпуля» игры команда в данный момент насчитывает 35 выигранных матчей подряд. Таким образом, мерсисайдцы обошли «Лидс», чья серия без поражений в сезоне-1968/1969 составила 34 игры. Это четвертый показатель в АПЛ.

В первой четверке по длительности беспроигрышной серии в национальном первенстве скаузеров обгоняют лондонский «Челси» продержавшийся без поражений в сезоне-2004/05 40 матчей кряду, «Ноттингем Форест» — 42 игры в сезоне 1977/1978 и столичный «Арсенал» — 49 встреч в сезоне-2003/2005.

Ранее легенда «канониров» форвард Терри Анри заявил, что его пугает то, что делает «Ливерпуль».