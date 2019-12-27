«Ливерпуль» стал четвертым в истории АПЛ по длине беспроигрышной серии
В матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер Сити» сыграл с «Ливерпулем» на домашнем поле.
Встреча закончилась победой «красных» со счетом 4:0.
В результате удачной для «Ливерпуля» игры команда в данный момент насчитывает 35 выигранных матчей подряд. Таким образом, мерсисайдцы обошли «Лидс», чья серия без поражений в сезоне-1968/1969 составила 34 игры. Это четвертый показатель в АПЛ.
В первой четверке по длительности беспроигрышной серии в национальном первенстве скаузеров обгоняют лондонский «Челси» продержавшийся без поражений в сезоне-2004/05 40 матчей кряду, «Ноттингем Форест» — 42 игры в сезоне 1977/1978 и столичный «Арсенал» — 49 встреч в сезоне-2003/2005.
Ранее легенда «канониров» форвард Терри Анри заявил, что его пугает то, что делает «Ливерпуль».
�� - Longest unbeaten streaks in ��������������English top flight history— Gracenote Live (@GracenoteLive) 26 декабря 2019 г.
49 - Arsenal (2003-2004)
42 - Nottingham Forest (1977-1978)
40 - Chelsea (2004-2005)
35 - Liverpool (2019, @LFC)
34 - Leeds United (1968-1969)#LEILIV #BoxingDay