Кадыров о бое с Емельяненко: уже готовимся

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Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался по поводу возможного боя с Александром Емельяненко, бойцом смешанного стиля (MMA), передает «РЕН ТВ».

По словам главы региона, он уже готов к грядущему сражению.

«Когда обещанный бой с Емельяненко? Так уже готовимся. А вообще, всегда готовы. Пока не знаю, видно будет. Так что жду», — сказал Кадыров.

Напомним, что глава Чечни несколько дней назад заявил, что хочет бросить вызов Емельяненко, так как в последнее время это стали делать многие в спортивном мире. О том, в какой именно дисциплине — боксе или MMA — он хотел бы провести бой, Кадыров не сказал.

Сегодня, 26 декабря, Емельяненко принял вызов политика, подчеркнув, что готов с ним боксировать. Также спортсмен отметил, что право определить дату и место встречи он предоставляет потенциальному оппоненту.

Ранее Емельяненко сравнил поединки с Кадыровым и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.