На ATP Cup задействуют систему, аналогичную футбольному VAR

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Организаторы ATP Cup — турнира, проходящего под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), — заявили, что намерены применить во время матчей новую систему видеоповторов под названием Video Review.

По их словам, технология по принципу работы напоминает систему видеопомощи арбитрам VAR, используемую в футболе. Video Review уже был опробован на Молодежном итоговом турнире ATP.

Тогда арбитр на вышке приостановил встречу, так как ему показалось, что снаряд после свечи норвежца Каспера Рууда задел большой экран, расположенный под куполом спортивного комплекса. Спортсмен запросил Video Review, который показал, что судья был прав.

Также, как и в футболе, благодаря видеоповторам у теннисистов появится возможность оспаривать любые решения судьи на вышке. Например, двойные отскоки, неправильные удары — когда мяч дважды касается ракетки, или когда игрок бьет по снаряду, который еще не пересек сетку, а также касания телом мяча или сетки.

Для обзора оператором системы будут использоваться все камеры, с той целью, чтобы была возможность найти наилучший обзор спорного момента. Однако в том случае, если доказательств неправоты судьи замечено не будет, в силе останется изначальный вердикт.

Ранее сообщалось, что теннисисту предлагали деньги за проигрыш Рафаэлю Надалю на Уимблдоне.