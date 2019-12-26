Олимпийский чемпион по боксу раскритиковал Губерниева за слова о Сталине

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Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев положительно высказался о лидере СССР Иосифе Сталине.

Так спортсмен отреагировал на резонансные слова комментатора Дмитрия Губерниева, заявившего, что Сталин струсил в первые дни Великой Отечественной войны.

«Я читал слова Губерниева про Сталина... Это просто ужасно. Сталин управлял половиной мира. А какой-то Губерниев что сделал?

Он благодаря Сталину живет и процветает. И позволяет себе такие вещи говорить! Что же он тогда про Путина ничего не говорит? Я бы глянул на него во времена СССР», — цитирует Мехонцева Sports.ru.

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