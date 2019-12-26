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Советский вратарь Лев Яшин включен в сборную лучших игроков в истории по версии испанского издания Cadena SER.

Яшин — единственный голкипер в истории, которому была вручена престижная награда «Золотой мяч». В 2019 году на вручении этого приза была утверждена премия Льва Яшина, которая вручается лучшему голкиперу сезона. Ее получил бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон.

Символическая сборная по версии издания выглядит так:

Вратари: Лев Яшин (СССР), Хосе Молина (Испания).

Защитники: Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия).

Полузащитники: Зинедин Зидан (Франция), Хави (Испания).

Нападающие: Йохан Кройфф (Голландия), Диего Марадона, Лионель Месси (оба — Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия), Пеле (Бразилия).

Ранее сообщалось, что Левандовски обошел Месси в бомбардирской гонке за 2019 год.