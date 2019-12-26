СМИ заподозрили Телегина и Пелагею в разрыве отношений

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Нападающего московского ЦСКА Ивана Телегина и российскую певицу Пелагею заподозрили в разрыве отношений. О том, что у хоккеиста, вероятно, появилась новая спутница, сообщает «Стархит».

Отмечается, что недавно Телегин в своем Instagram опубликовал фотографию со своей женой, подписав одним словом: «Воссоединение». Позднее данный пост форвард ЦСКА удалил. Более того, в соцсети Телегина нет общих фото с Пелагеей. В Интернете же распространяются фотографии, на которых хоккеист изображен в компании с неизвестной девушкой.

По информации источника, Телегин и Пелагея уже несколько месяцев не живут вместе, а также не носят обручальные кольца.

Свадьбу пара сыграла летом 2016 года. В январе 2018 года у них родилась дочь Таисия, а в августе того же года Иван и Пелагея сыграли вторую свадьбу.