СМИ заподозрили Телегина и Пелагею в разрыве отношений
Нападающего московского ЦСКА Ивана Телегина и российскую певицу Пелагею заподозрили в разрыве отношений. О том, что у хоккеиста, вероятно, появилась новая спутница, сообщает «Стархит».
Отмечается, что недавно Телегин в своем Instagram опубликовал фотографию со своей женой, подписав одним словом: «Воссоединение». Позднее данный пост форвард ЦСКА удалил. Более того, в соцсети Телегина нет общих фото с Пелагеей. В Интернете же распространяются фотографии, на которых хоккеист изображен в компании с неизвестной девушкой.
По информации источника, Телегин и Пелагея уже несколько месяцев не живут вместе, а также не носят обручальные кольца.
Свадьбу пара сыграла летом 2016 года. В январе 2018 года у них родилась дочь Таисия, а в августе того же года Иван и Пелагея сыграли вторую свадьбу.