Супруга Шумахера выступила с обнадеживающим обращением к фанатам

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Супруга известного немецкого пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринна раскрыла подробности состояния ее мужа, передает Fox Sports Australia.

Напомним, что в этом году будет уже шестая годовщина трагического падения гонщика. Напомним, что в 2013 году он катался на горных лыжах, однако упал и получил тяжелые травмы головы. Семья не комментирует состояние спортсмена с тех пор, поэтому недостоверная информация почти не поступает в СМИ.

«Большие дела начинаются с маленьких шагов. Порой, мелкие детали могут сформировать общую картину.

Думаю, что вместе мы стали сильнее. Так что именно таким образом объединенные усилия движения в поддержку Михаэля помогают облегчить задачу приободрения других», — заявила Шумахер.

Ранее менеджер россиянина Даниила Квята объяснил, почему считает Шумахера самым талантливым гонщиком.