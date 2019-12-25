Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Мероприятие прошло в резиденции главы государства Мар-а-Лаго во Флориде, информирует РИА «Новости».
Стоит отметить, что во время визита Овечкин подарил Трампу свой игровой свитер.
Напомним, что в 2018 году россиянин вместе с «Вашингтоном» завоевал Кубок Стэнли.
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