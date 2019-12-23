Форвард «Тоттенхэма» Сон дисквалифицирован на три матча

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Полузащитник Тоттенхэма» Сон Хын Мин дисквалифицирован на три матча Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает пресс-служба английского клуба.

В матче 18-го тура чемпионата Англии Сон блы удален прямой красной карточкой после того, как ударил ногой в неигровом эпизоде защитник «Челси» Антонио Рюдигира.

В рамках дисквалификации Сон пропустит матчи против «Брайтона», «Норвича» и «Саутгемптона». При этом «Тоттенхэм» остался недоволен удалением форварда и намерен обжаловать это решение.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление форварда Сона.