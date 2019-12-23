«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление форварда Сона
«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление нападающего Сон Хын Мина в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Челси», сообщает The Sun.
Инцидент, за который форвард получил прямую красную карточку, произошел на 62-й минуте игры с «Челси». В падении Сон удар ногой в корпус защитника противников Антонио Рюдигера. Арбитр запросил информацию у ассистента, который отвечал за систему видеопомощи арбитрам (VAR), после чего удалил игрока с поля.
Примечательно, что в еще одном матче чемпионата Англии форвард получил прямую красную карточку, которая затем была отменена независимой комиссией.
Ранее сообщалось, что форвард «Тоттенхэма» Хын Мин установил антирекорд АПЛ.