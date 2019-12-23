Заслуженный тренер сравнила фигурное катание с робототехникой

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Заслуженный тренер России Нина Мозер сравнила фигурное катание с робототехникой, передает Sportbox.ru.

Она отметила, что сейчас на первый план выходит не артистизм, а техника исполнения. Становится важным только то, насколько чисто фигурист выполнил свою программу, а не владение коньком или красота проката.

«Надо повысить интерес людей не к технической стороне, а к фигурному катанию в целом. Нельзя превращать мой любимый вид спорта в робототехнику», — заявила специалист.

Ранее сообщалось, что Бетина Попова и Сергей Мозгов пропустят чемпионат России по фигурному катанию.