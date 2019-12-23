ФИФА запретила «Ливерпулю» праздновать победу с болельщиками

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«Ливерпуль» недоволен тем, что команде запретили праздновать победу в клубном чемпионате мира с болельщиками. Об этом информирует Daily Mail.

Напомним, что в это году впервые в истории клуба «красные» смогли стать чемпионами мира, обыграв в финале бразильский «Фламенго» с минимальным счетом 1:0.

После празднования победы на поле игроки и главный тренер команды Юрген Клопп решили подойти к сектору фанатов. Отметим, что ради финала клубного ЧМ болельщики преодолели 1500 километров.

В момент, когда наставник вместе с подчиненными попытались выйти на беговую дорожку, представители Международной футбольной федерации (ФИФА) оттеснили команду. Они заявили, что это связано с мерами безопасности. «Ливерпуль» возмутился вердиктом организации, назвав его абсурдным и нелепым, так как игрокам пришлось праздновать победу на поле вдали от фанатов.

Ранее тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в настоящее время догнать «Ливерпуль» в чемпионате Англии нереально.