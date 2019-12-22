«Лацио» выиграл Суперкубок Италии
Римский «Лацио» выиграл Суперкубок Италии, обыграв в матче туринским «Ювентус».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу римского клуба.
Счет в матче был открыт на 16-й минуте, отличился Луис Альберто. На 45-й минуте счет сравнял Пауло Дибало с передачи Криштиану Роналду. На 73-й минуте Сенад Лулич. Точку в матче уже в компенсированное время поставил Данило Катальди.
Примечательно, что в чемпионате Италии в начале декабря эти команды провели матч, где победа также досталась «Лацио».
Ранее сообщалось, что тренер «Милана» объяснил разгром в матче с «Аталантой».
Суперкубок Италии
«Ювентус» — «Лацио» — 1:2
Голы: 0:1 — Альберто, 16; 1:1 — Дибала, 45; 1:2 — Лулич, 73; 1:3 — Катальди, 90+4.