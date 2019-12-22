<img src="//img.gazeta.ru/files3/908/10830908/2017-08-13T193455Z_49567642_RC17342429E0_RTRMADP_3_SOCCER-ITALY-SUPER-CUP-pic905-895x505-28271.jpg">

Римский «Лацио» выиграл Суперкубок Италии, обыграв в матче туринским «Ювентус».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу римского клуба.

Счет в матче был открыт на 16-й минуте, отличился Луис Альберто. На 45-й минуте счет сравнял Пауло Дибало с передачи Криштиану Роналду. На 73-й минуте Сенад Лулич. Точку в матче уже в компенсированное время поставил Данило Катальди.

Примечательно, что в чемпионате Италии в начале декабря эти команды провели матч, где победа также досталась «Лацио».

Ранее сообщалось, что тренер «Милана» объяснил разгром в матче с «Аталантой».

Суперкубок Италии

«Ювентус» — «Лацио» — 1:2

Голы: 0:1 — Альберто, 16; 1:1 — Дибала, 45; 1:2 — Лулич, 73; 1:3 — Катальди, 90+4.