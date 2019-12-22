Россиянка Александрова победила на турнире серии «Челленджер» в Лиможе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/231/11737231/RIAN_3118741.HR-pic905-895x505-29727.jpg">

Российская теннисистка Екатерина Александрова стала победительницей на турнире серии «Челленджер» в Лиможе.

В финалом поединке россиянка одолела представительницу Белоруссии Александру Саснович.

Встреча, которая продолжалась 68 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:3 в пользу Александровой.

Примечательно, что россиянка до этого дважды побеждала на турнире в Лиможе — в 2016 и 2018 годах.

Ранее Мария Шарапова рассказала о победе в первом матче за четыре месяца.