Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла десятикилометровую гонку преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.

Спортсменка прибыла к финишу спустя 29 минут 41,6 секунды после старта. Она допустила два промаха на огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевала ее соотечественница Ингрид Тандревольд. Она отстала от победительницы более чем на 38 секунд, также допустив два промаха.

Третье место досталось швейцарской биатлонистке Лена Хекки. Ее отставание от Экхофф — 46 секунд.

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, занявшая 14-ю позицию.

Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси.