Хоккеисты «Куньлуня» и «Торпедо» устроили массовую драку
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» в Китае играл с «Торпедо».
Матч закончился со счетом 7:2 в пользу клуба из Нижегородской области.
Встреча запомнилась массовой дракой, которая произошла в самой концовке поединка. После стыка защитника «Торпедо» Георгия Мишарина и форварда «драконов» Брэндона Дефацио на льду началась потасовка.
Как итог, по итогам противостояния хоккеисты получили 91 минуту штрафного времени.
Ранее Малкин догнал Могильного в списке самых результативных россиян в НХЛ.