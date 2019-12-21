Хоккеисты «Куньлуня» и «Торпедо» устроили массовую драку

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» в Китае играл с «Торпедо».

Матч закончился со счетом 7:2 в пользу клуба из Нижегородской области.

Встреча запомнилась массовой дракой, которая произошла в самой концовке поединка. После стыка защитника «Торпедо» Георгия Мишарина и форварда «драконов» Брэндона Дефацио на льду началась потасовка.

Как итог, по итогам противостояния хоккеисты получили 91 минуту штрафного времени.

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