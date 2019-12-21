Испанские болельщики не поверили оправданиям Зозули

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Испанские болельщики остались недовольны оправданиями украинского форварда «Альбасете» Романа Зозули, ранее обвиненного в нацизме.

Как сообщает Marca, пользователи считают футболиста «лжецом и индюком».

Стоит отметить, что после того, как фанаты «Райо Вальекано» освистали Зозулю, в Интернете появились фото Зозули на фоне табло со счетом 14:88 (число «1488» имеет нацистский подтекст — прим. «Газеты.Ru»), а затем уже на фоне изображения украинского политического деятеля XX века Степана Бандеры.

Сам спортсмен оправдал подобные публикации совпадением и внешней схожестью с лидером украинских националистов.

Ранее Лэмпард выразил уверенность, что фанаты «Челси» будут оскорблять Моуринью.