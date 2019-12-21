Глава российской спортивной федерации предрек отток атлетов из страны
Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов уверен, что в будущем из страны уйдет много спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.
Глава организации уверен, что именно так атлеты отреагируют на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России, которые он сам считает нарушением Олимпийской хартии.
Аминов утверждает, что ответственность лежит лишь на тех, кто употреблял допинг. А такие жесткие вердикты приведут к оттоку талантливых спортсменов.
Напомним, что 9 декабря, исполком организации принял решение дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях.
Ранее Международная федерация бобслея и скелетона заявила, что решение WADA коснется лишь чемпионата мира.