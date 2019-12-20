Скончалась титулованная теннисистка Бакшеева

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Скончалась знаменитая советская теннисистка Галина Бакшеева. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР). Ей было 74 года.

Бакшеева являлась мастером спорта СССР международного класса и входила в состав советской сборной в Кубке Федераций.

В 1961 и 1962 году спортсменка становилась победительницей юниорского «Уимблдона».



«ФТР выражает глубокие соболезнования родным и близким Галины Петровны», — говорится в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мария Шарапова выиграла товарищеский матч против австралийской спортсменки Айлы Томлянович.