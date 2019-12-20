Скончалась титулованная теннисистка Бакшеева
Скончалась знаменитая советская теннисистка Галина Бакшеева. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР). Ей было 74 года.
Бакшеева являлась мастером спорта СССР международного класса и входила в состав советской сборной в Кубке Федераций.
В 1961 и 1962 году спортсменка становилась победительницей юниорского «Уимблдона».
«ФТР выражает глубокие соболезнования родным и близким Галины Петровны», — говорится в заявлении организации.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мария Шарапова выиграла товарищеский матч против австралийской спортсменки Айлы Томлянович.