Президент Федерации футбола Мордовии трагически погиб в автокатастрофе
Президент Федерации футбола Мордовии трагически погиб в автомобильной катастрофе. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на страницу «Футбол Мордовии».
По информации источника, трагедия состоялась минувшей ночью на трассе Москва — Саранск.
«В страшной автокатастрофе сегодня ночью погиб Александр Яшков. Нет слов, чтобы описать всю горечь утраты. Светлая память замечательному человеку, посвятившему свою жизнь футболу и его развитию в родной республике. Скорбим вместе с родными и близкими», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что опубликованы сведения контракта нового главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого с клубом.