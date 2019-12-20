Президент Федерации футбола Мордовии трагически погиб в автокатастрофе

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Президент Федерации футбола Мордовии трагически погиб в автомобильной катастрофе. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на страницу «Футбол Мордовии».

По информации источника, трагедия состоялась минувшей ночью на трассе Москва — Саранск.

«В страшной автокатастрофе сегодня ночью погиб Александр Яшков. Нет слов, чтобы описать всю горечь утраты. Светлая память замечательному человеку, посвятившему свою жизнь футболу и его развитию в родной республике. Скорбим вместе с родными и близкими», — говорится в заявлении.

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