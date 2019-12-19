СКА проиграл ЦСКА в матче «Русской классики»

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА уступил на домашнем льду столичному ЦСКА.

Встреча состоялась на футбольном стадионе «Газпром Арена» и завершилась с минимальным счетом в пользу подопечных Игоря Никитина.

Единственную шайбу в третьем периоде забросил Сергей Калинин.

После этой победы столичный коллектив возглавил турнирную таблицу Западной конференции. В активе действующих обладателей Кубка Гагарина после 37 матчей 55 очков. Петербуржцы отстают на один балл.

Ранее сообщалось, что действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова поделилась эмоциями после своего проката в образе Лары Крофт на футбольном стадионе «Газпром Арена».