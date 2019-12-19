Российские биатлонисты не попали в топ-10 на этапе КМ

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На третьем этапе Кубка мира по биатлону подошла к концу мужская спринтерская гонка. Соревнования проходят во французском городе Анси.

Золото гонки взял представляющий Германию Бенедикт Долль. Вторым стал норвежец Тарьей Бё, а третьим — Кентен Фийон Майе из Франции. Именитый норвежец Йоханнес Бё остановился в шаге от пьедестала..

Стоит отметить, что лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он пришел к финишу лишь одиннадцатым.

Кубок мира по биатлону. Третий этап. Анси, Франция

Мужской спринт

1. Бенедикт Долль (Германия) — 23:22.1 (0+0)

2. Тарьей Бё (Норвегия) — +9,4 (0+0)

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +11,3 (0+0)...

11. Александр Логинов (Россия) — +44,8 (0+0)…

24. Никита Поршнев — +1:12,1 (0+0)...

28. Матвей Елисеев — +1:16,4 (1+0)...

30. Евгений Гараничев — +1:17,6 (0+0)..

41. Дмитрий Малышко — +1:38,9 (1+0)…

55. Эдуард Латыпов — +2:05,05 (1+0).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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