Российские биатлонисты не попали в топ-10 на этапе КМ
На третьем этапе Кубка мира по биатлону подошла к концу мужская спринтерская гонка. Соревнования проходят во французском городе Анси.
Золото гонки взял представляющий Германию Бенедикт Долль. Вторым стал норвежец Тарьей Бё, а третьим — Кентен Фийон Майе из Франции. Именитый норвежец Йоханнес Бё остановился в шаге от пьедестала..
Стоит отметить, что лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он пришел к финишу лишь одиннадцатым.
Кубок мира по биатлону. Третий этап. Анси, Франция
Мужской спринт
1. Бенедикт Долль (Германия) — 23:22.1 (0+0)
2. Тарьей Бё (Норвегия) — +9,4 (0+0)
3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +11,3 (0+0)...
11. Александр Логинов (Россия) — +44,8 (0+0)…
24. Никита Поршнев — +1:12,1 (0+0)...
28. Матвей Елисеев — +1:16,4 (1+0)...
30. Евгений Гараничев — +1:17,6 (0+0)..
41. Дмитрий Малышко — +1:38,9 (1+0)…
55. Эдуард Латыпов — +2:05,05 (1+0).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.