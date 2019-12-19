ОКР рассмотрит рекомендацию РУСАДА по решению WADA 24 декабря

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Олимпийский комитет России (ОКР) 24 декабря проведет рассмотрение рекомендации Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по несогласию с решением исполкома Всемирного антидопингового агенства (WADA).

Данное собрание будут связано с новым поворотом в громком допинговом скандале, разразившимся в конце года в отечественном спорте. Напомним, что 9 декабря WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года. В ответ на это Российское антидопинговое агентство не согласилось с вердиктом и теперь готовит заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Олимпийский комитет как один из учредителей РУСАДА 24 декабря на ближайшем заседании исполкома рассмотрит данную рекомендацию, а также вопрос юридической защиты интересов Олимпийского комитета России», — отмечает пресс-служба комитета.

Ранее Журова оценила шансы России выиграть дело у WADA.