Французский футболист готов стать игроком сборной России

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек заявил о готовности стать игроком сборной России, передают «Известия».

Напомним, что француз выступал за клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфу». В данный момент футболист получает гражданство РФ. По словам игрока, это связано в том числе с тем, что его жена — русская, так что Ле Таллек купил для семьи дом.

Он отметил, что ему нравится культура и менталитет россиян. Он отметил, что в том случае, если получит вызов от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, с удовольствием его примет. Он надеется, что Международная федерация футбола (ФИФА) позволит ему сменить футбольное гражданство.

Ранее экс-тренер сборной России критично высказался о ситуации в московском «Спартаке».