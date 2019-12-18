Три клуба НХЛ заинтересованы в Ковальчуке

Российский форвард Илья Ковальчук может остаться в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). 16 декабря спортсмен расторг контракт с «Лос-Анджелес Кингз».

Как сообщил журналист Дэвид Пагнотта в Twitter, на отечественного нападающего положили глаз «Бостон Брюинз», «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвингз».

Что же касается самого Ковальчука, то он хочет как можно раньше вернуться в игру, так как сезон сейчас в самом разгаре.

Ранее «Северсталь» в шутку заявила о своем интересе к Ковальчуку.