Ковалев может провести бой за вакантный титул WBO
Российский боксер Сергей Ковалев может провести поединок за вакантный титул WBO в полутяжелом весе, сообщает РИА «Новости».
Такую вероятность рассматривают в команде россиянина, о чем проинформировала промоутер боксера Кэти Дува.
«Мы пока не знаем. Уточняем и рассматриваем возможность этого», — заявила она.
17 декабря стало известно, что мексиканский боксер Сауль Альварес, который в ноябре одолел Ковалева в бою за этот чемпионский пояс, отказался от титула.
Ранее сообщалось, что победивший Ковалева Альварес отказался от чемпионского титула.