Ковалев может провести бой за вакантный титул WBO

Российский боксер Сергей Ковалев может провести поединок за вакантный титул WBO в полутяжелом весе, сообщает РИА «Новости».

Такую вероятность рассматривают в команде россиянина, о чем проинформировала промоутер боксера Кэти Дува.

«Мы пока не знаем. Уточняем и рассматриваем возможность этого», — заявила она.

17 декабря стало известно, что мексиканский боксер Сауль Альварес, который в ноябре одолел Ковалева в бою за этот чемпионский пояс, отказался от титула.

Ранее сообщалось, что победивший Ковалева Альварес отказался от чемпионского титула.