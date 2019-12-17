Российский бегун получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

Российский атлет, бегун Ильназ Минигалеев получил дисквалификацию на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Такое решение приняла Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Спортсмен признан виновным по статье п. 2.3 Общероссийских антидопинговых правил («Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб»).

Минигалеев дисквалифицирован на четыре года, начало срока отстранения — 19 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что велогонщик Ильнур Закарин может сменить гражданство из-за отстранения России.