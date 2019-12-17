Велогонщик Закарин может сменить гражданство из-за отстранения России

Российский велогонщик Ильнур Закарин не исключает возможности смены гражданства из-за отстранения России от международных соревнований на четыре года, сообщает портал Cycling News.

Он отметил, что такое возможно в том, случает если санкции, которые наложило Всемирное антидопинговое агентство на Россию, вступят в силу. 9 декабря исполком организации отстранил российских атлетов из-за скандала вокруг московской антидопинговой лаборатории.

«Если Россию не допустят, но я смогу выступить под нейтральным флагом, это тоже будет очень важно для меня. У меня была такая идея. Это возможно, но я не уверен, мне придется подумать об этом», — заявил велогонщик.

Россия намерена подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее сообщалось, что пул тестирования российских спортсменов расширен.