Боксер Чудинов: даже некоторые американцы возмущены наказанием WADA

Российский боксер Федор Чудинов высказался о жестком решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.

«Это чистой воды политика! А я с политикой, если честно, я очень не хочу связываться. Это просто неспортивно... Даже некоторые американцы возмущены тем, что делают с российскими атлетами. Они понимают, что мы — одна из сильнейших стран, помериться силами с которой всегда престижно. А их спортсменов лишают такой возможности. Это некрасиво даже по отношению к ним», — приводят слова Чудинова «Известия».

Напомним, что 9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.

Ранее «Лос-Анджелес» избавился от Ковальчука.