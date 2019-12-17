Экс-игрок сборной Украины: Зозуля — настоящий патриот

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий выступил в защиту Романа Зозули.

Нападающий «Альбасете» по ходу первой половины встречи 20-го тура испанской Сегунды с «Райо Вальекано» подвергался оскорблениям со стороны болельщиков, называвших его «нацистом». «Альбасете» отказался выходить на второй тайм из-за поведения фанатов.

«Роман — настоящий украинский патриот. У него такая же позиция, как у меня. Он хочет, чтобы война в Украине закончилась и наконец наступил мир. Таких патриотов, как Роман, мало... Он всегда помогал украинским военным, и, уверен, продолжает этим заниматься.

Россия проявила агрессию по отношению к нашей территории. Она оккупировала и взяла под свой контроль Донбасс, а Крым был аннексирован. Мы не можем понять подобную критику», — цитирует Федецкого Sport.ua.

Ранее МИД Украины увидел российскую пропаганду в скандале с Зозулей.