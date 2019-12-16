МИД Украины увидел российскую пропаганду в скандале с Зозулей

Министерство иностранных дел Украины на своем сайте опубликовало заявление, в котором осуждает оскорбления в адрес форварда «Альбасете» Романа Зозули.

В своем обращении ведомство сравнило выкрики болельщиков «Райо Вальекано» со штампами российской пропагандой, а также назвало обвинения в нацизме в адрес Зозули надуманными и лживыми.

Также МИД выразил свою полную поддержку 30-летнему нападающему и призвал испанские органы в будущем не допустить подобных инцидентов.

Напомним, что по ходу первой половины встречи 20-го тура Сегунды болельщики хозяев оскорбляли украинца, называя его «нацистом».

Ранее сообщалось, что агент Зозули высказался о скандале вокруг него