В Госдуме не хотят видеть в правительстве «допингеров»

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев уверен, что пойманные на допинге атлеты не должны занимать должности в органах власти.

«Положительно отношусь к тому, чтобы спортсмены с допинговым прошлым не могли занимать должности в правительстве. Обманщикам в нашем обществе не место. Пусть работают где-нибудь в другом месте. В Государственной думе нет места допингерам. Если ты получил призовые, квартиру, машину за победы, а потом оказалось, что ты «допингер» — будь добр вернуть все это», — цитирует Дегтярева РИА «Новости».

Напомним, что 9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии проводят проверку по факту смерти экс-игрока НХЛ.