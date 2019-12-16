Украинский игрок «Альбасете» сомневался в безопасности еще до начала игры
Во время матча 20-го тура второго по силе дивизиона Испании Сегунды игрок «Альбасете» подвергся оскорблениям со стороны хозяев встречи «Райо Вальекано».
Напомним, что фанатские трибуны в течение первого тайма выкрикивали неприятные лозунги в сторону украинского нападающего гостей Романа Зозули. В числе прочего, игрока назвали нацистом. Сначала главный арбитр приостановил матч, а потом и вовсе отменил.
Как сообщает Carrusel Deportivo, еще перед началом игры футболист сомневался о том, стоит ли ему принимать участие в данном матче. Он опасался за свою безопасность, однако все же принял решение выйти на поле.
Отметим, что в 2017 году Зозуля стал игроком «Райо Вальекано». Он не сыграл ни одного матча за клуб, когда покинул его стан из-за конфликта с болельщиками.
Ранее сообщалось, что украинский футболист обменял футболку на колбасу.
��ROMAN ZOZULIA | Informa @alvarobenitolb— Carrusel Deportivo (@carrusel) 15 декабря 2019 г.
➡️"El jugador está DESTROZADO, durante toda la semana dudó en ir a Vallecas a jugar, al final tomó la decisión pero temía por su seguridad" pic.twitter.com/YUY0RMll42