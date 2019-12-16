Трасса «Игора Драйв» получила категорию FIA Grade 2

Новая трасса под Санкт-Петербургом «Игора Драйв» получила от Международной автомобильной федерации (FIA) категорию Grade 2. Об этом сообщают «Известия».

Таким образом, она сможет принимать все гоночные серии, кроме «Формулы-1».

Сертификат от международной организации был вручен победителю Кубка мира и чемпионата России по ралли-рейдам Владимиру Васильеву от президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктора Кирьянова

По словам главы Международного консультативного комитета «Игора Драйв» Марко Пиччинини, за этим гоночным комплексом большое будущее.

Ранее новичок «Формулы-1» написал стихи, чтобы доказать, что он лучший.