Чехи отреагировали на ошибку с гимном на матче Кубка Первого канала

Пресс-служба сборной Чехии по хоккею прокомментировала ошибку с гимном перед матчем Кубка Первого канала против команды Швеции.

Организаторы турнира включили гимн Казахстана вместо чешского, а затем не смогли найти правильную запись.

«Это ошибка, которую нельзя исключать, он может случиться. К счастью, наши болельщики были более опытными в технических проблемах», — цитирует пресс-секретаря сборной Чехии Зденека Цикмунда idnes.cz.

Встреча между сборной Чехии и Швеции, прошедшая в Москве на «ЦСКА Арене», завершилась со счетом 3:1 в пользу скандинавов.

Ранее главный тренер сборной Чехии Милош Ржига назвал недопустимой ошибку с гимном на Кубке Первого канала.