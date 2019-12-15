Тарасова: жизнь олимпийской чемпионки измеряется тремя программами
Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала комментарий по поводу недавнего заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой, передает ТАСС.
Напомним, что 13 декабря 17-летняя фигуристка заявила, что приостанавливает спортивную карьеру с целью «подтянуть» некоторые элементы, в том числе ультра-си.
По словам Тарасовой, на самом деле, спортсменка навсегда завершила карьеру и теперь будет выступать лишь в ледовых шоу.
«Думаю, чтобы зрителю было интересно смотреть шоу, Алина будет также упорно тренироваться. Однако лично мне жаль, что продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки моэно измерить лишь тремя программами», — заявила специалистка.