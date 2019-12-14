Сборная России по буллитам переиграла Чехию в матче Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла команду Чехии в матче Кубка Первого канала.
Встреча, прошедшая в Москве на «ЦСКА Арене», завершилась со счетом 4:3. В составе победителей отличились Андрей Кузьменко, Михаил Григоренко и Игорь Ожиганов. У чехов шайбы забросили Лукаш Седлак, Томаш Филиппи и Гинек Зогорна.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В заключительном матче сборная России встретится с командой Финляндии, а Чехия сыграет со Швецией.
Ранее сборная России объявила состав на матч Кубка Первого канала с Чехией.
Хоккей. Евротур. Кубок Первого канала
Россия — Чехия — 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 1:0)