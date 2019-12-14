У игрока НХЛ обнаружили саркому Юинга

У игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Оскара Линдблома обнаружили саркому Юинга. Об этом сообщает официальный сайт «летчиков».

По информации источника, более глубокое обследование хоккеиста пройдет на следующей неделе, после чего начнется курс терапии.

Саркома Юинга — разновидность рака, которая поражает костные ткани. Эта опухоль редко встречается у детей моложе пяти лет и у взрослых старше 30 лет. Пик заболеваемости приходится на 10-15 лет.

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.