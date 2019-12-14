Чудинов может провести свой следующий бой портив Альвареса

Российский боксер Федор Чудинов может провести свой следующий бой портив Сауля Альвареса. Об этом сообщает его промоутер, Владимир Хрюнов.

По информации источника, в настоящий момент дата проведения боя зависит от графика Альвареса.

«Пока нет информации о том, когда пройдет бой, но одно известно точно — надо отомстить за Ковалева», — сказала Хрюнов.

Напомним, что Чудинов победил в своих восьми боях к ряду.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко высказался по поводу своего отстранения за употребление допинга.