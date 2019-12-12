«Краснодар» проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы

«Краснодар» потерпел поражение от «Хетафе» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Хетафе, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Леандро Кабрера, Хорхе Молина и Роберт Кенеди.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» (девять очков) занял третье место в турнирной таблице группы C и вылетел из Лиги Европы. «Хетафе» (12) расположился на второй строчке и вышел в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» объявил состав на матч Лиги Европы против «Хетафе».

Футбол. Лига Европы. Группа C. 6-й тур

«Хетафе» (Хетафе, Испания) — «Краснодар» (Краснодар, Россия) — 3:0

Голы: 1:0 — Кабрера, 76; 2:0 — Молина, 78; 3:0 — Кенеди, 86.