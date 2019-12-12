Роналду разозлился на фаната, пытавшегося сделать с ним селфи
В рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» дома уступил «Ювентусу». Встреча закончилась со счетом 0:2.
Уже после матча произошел неприятный инцидент с участием португальской звезды туринцев Криштиану Роналду. К нему подбежал болельщик, который хотел сделать фотографию с нападающим, но футболист не разделил прыти болельщика и отказался фотографироваться из того, что поклонник схватил его за футболку.
В итоге болельщика схватили стюарды и увели с поля.
Напомним, что в поединке с «Байером» Роналду отметился одним голом.