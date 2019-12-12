Арбитр попал в больницу после столкновения с Овечкиным

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» (3:2) помимо яркой борьбы запомнился еще и неприятным эпизодом с арбитром, передает «Чемпионат».

Это капитан «столичных» Александр Овечкин нечаянно толкнул в спину главного судью встречи Джона Макайзека, в результате чего рефери получил повреждение.

Степень серьезности травмы арбитра, как и сроки его восстановления будут известны сразу после обследования в больнице.

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