«Атлетико» обыграл «Локомотив» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В матче завершающего шестого тура группового отбора Лиги чемпонов мадридский «Атлетико» принимал московский «Локомотив».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Автором первого гола стал португалец Жоау Феликс, удачно реализовавший 11-метровый, а второго — бразилец Фелипе Монтейро. Стоит отметить, что довести счет до разгромного «матрасникам» не удалось из-за того, что Киран Триппьер не сумел исполнить пенальти — его удар отразил Антон Коченков.

В результате этого поражения «Локо» оказался на последней строчке групповой турнирной таблицы с тремя очками на счету. В то же время у «Атлетико» в активе десять баллов, таким образом испанцы заработали очки на выход в плей-офф ЛЧ.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» проиграл итальянской «Аталанте» в матче Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов.

«Атлетико» (Испания) — «Локомотив» (Россия) — 2:0

Голы: 1:0 — Жоау Феликс, 17 (пенальти),2:0 — Фелипе, 54.