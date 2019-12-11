Комитет по этике РФС рассмотрит слова Гинера о судействе

Комитет по этике Российского футбольного союза рассмотрит слова президента московского ЦСКА Евгения Гинера о судействе, передает Sport24.

Об этом проинформировал председатель комитета Семен Андреев. Он сообщил также, что заседание состоится 13 декабря.

«Мы проанализируем слова президента ЦСКА и примем соответствующее решение в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС», — заявил Андреев.

Гинер раскритиковал судейство, назвав главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова «конченым негодяем».

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи.