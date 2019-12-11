Зеппельт раскритиковал согласие Баха с позицией Путина

Журналист Хайо Зеппельт, известный благодаря своим расследованиям о допинге в российском спорте, высказался об отстранении России от международных соревнований на четыре года.

Он подверг критике президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Лучшие друзья навсегда? Путин + Бах в 2019 году выступают против коллективных санкций в отношении России. Путин: «Любое наказание должно быть индивидуальным, должно быть основано на том, что сделал конкретный человек. Бах же заявляет следующее: «Принцип индивидуальной юстиции, при котором каждый человек несет личную ответственность, должен быть превыше всего», — написал Зеппельт в Twitter.

Стоит отметить, что 9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.

Ранее сообщалось, что Комиссия спортсменов WADA по поводу отстранения России пройдет 11 декабря.